No tengo ninguna sanción en firme: Rodolfo Hernández

Según la ley, si sobre un funcionario público recae tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco años por faltas graves o leves dolosas, estará inhabilitado por tres años para desempeñar cargos públicos.

Este sería el caso de Rodolfo Hernández, ex alcalde de Bucaramanga, en el que no se podría lanzar como presidente de Colombia, intención que ha manifestado en varias ocasiones.

VIDEO: Muere otra persona por COVID-19 en Santander

Sin embargo, el mismo ingeniero y su abogado, explicaron que actualmente no tiene ninguna suspensión en firme, por lo cual no tiene por ahora el riesgo de perder su candidatura.

"Según la Corte Constittucional dice que sola mente me pueden quitar los derechos políticos cuando son hechos de corrupción, no disciplinarios, porque le dije a palermo, lavaculo o mire mal a alguien, o por lo del concejal Claros, son hechos de corrupción, el resto lo estamos contestando, en firme, no tengo ni uno, y vamos a apelar".

VIDEO: Santander reporta 30 nuevos casos de coronavirus

Recalcó que apelará todo lo que lo sancione y lo inhabilite, ya que sigue asegurando que es una persecución política para que no se pueda lanzarse como presidente de Colombia.