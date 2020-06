La Personería investigará el manejo de los datos de Medellín Me Cuida

Ante la polémica que ha suscitado la recopilación de datos personales mediante la aplicación Medellín Me Cuida, con la que según la Alcaldía de Medellín se pretende hacer un control epidemiológico para hacer una apertura segura del comercio, la Personería manifestó que garantizará el buen trato de dicha información.

El representante del ministerio público explicó que la investigación permitirá que las bases de datos no sean utilizadas con fines políticos, como se ha manifestado en algunas comunas de la capital antioqueña donde se han negado a registrarse en Medellín Me Cuida.

“Hagan las respectivas quejas y denuncias ante esta identidad, situaciones que ustedes evidencian de uso inadecuado de la información. En ese sentido, una vez tengamos la denuncia iniciaremos las investigaciones respectivas de los funcionarios de nuestra competencia”, aseveró el Personero de Medellín, William Yeffer Vivas Lloreda.

El personero agregó, que enviará a las entidades respectivas las denuncias de los funcionarios que no hacen parte de su competencia para garantizar que se haga la investigación necesaria y que la entidad que lidera será la primera en iniciar las respectivas investigaciones de la plataforma Medellín Me Cuida, sin embargo, recordó la importancia de proporcionar oportunamente información.