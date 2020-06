Familiares podrán ver a través de videollamadas a pacientes de Corferias

Gracias a la tecnología y a las buenas iniciativas, en el hospital transitorio de Corferias para pacientes con no covid se instalaron 6 kioscos virtuales que permiten la conexión de la zona hospitalaria con el familiar de la persona.

Gladys Peláez tiene a su esposo hace más de una semana y después de tanto tiempo lo pudo ver virtualmente.

“El tema de la videollamadas me ha parecido muy bueno comunicarnos por ese medio para saber cómo está, saludarlo y verlo aunque sea así, ya hace varios días no lo había podido ver, me voy muy satisfecha con esta nueva iniciativa y el trato que le han dado a mi esposo”, aseguró.

Raul Saavedra está hospitalizado y cuenta cómo ha sido la experiencia. “Yo vivo muy lejos de este lugar y eso no me gustaba, pero los profesionales de la salud de este lugar han sido muy amables, me tratan como un bebé. Hace varios días no había visto a mi familia pero, ahora por medio de esas llamadas, los veo y me traen lo que necesito”, dijo.

Además de esto, la Secretaría de Salud brinda a los visitantes atención personalizada para conocer el estado de salud de los familiares de los pacientes que se encuentran allí hospitalizados.