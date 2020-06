Aníbal Gaviria pedirá a la Corte Suprema nulidad de la privación de su libertad

El suspendido gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria, insistió en su inocencia al referirse al proceso por el que la Fiscalía General ordenó privarlo de la libertad.

Explicó el mandatario que ninguna de las conductas investigadas son de tipo penal. Añadió que la obra en la que, según el ente acusador hubo irregularidad en contratación, no tiene reparo de la comunidad y que tampoco tuvo sobrecostos.

“En el contrato que se pacte pagar anticipo superior en un 4% no es delito y tampoco irregular, el contrato siempre tuvo las pólizas de ley y estas fueron aprobadas como consta en el acta de inicio. La Gobernación no acudió a la ejecución de pólizas”, explicó Gaviria Correa.

El suspendido gobernador asegura que se respalda en un aparte de la ley que establece que en los contratos se pueden adicionar hasta en un 50% y que ese porcentaje nunca fue superado cuando se conectaron los municipios de Zaragoza y El Bagre con la Troncal de la Paz.

Considerando lo anterior, el equipo jurídico de Anibal Gaviria radicará este mismo lunes ante la Corte Suprema de Justicia la solicitud de revisión de la medida restrictiva de su libertad.

“Me incomoda no seguir enfocado en la reactivación económica del departamento, Antioquia ha logrado un resultado colectivo y eso estoy seguro todos lo van a conservar. Tengo tranquilidad en mi conciencia he obrado con transparencia eso no me lo quita nada ni nadie”, concluyó Gaviria Correa.