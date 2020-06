Calima Darién ya reinició la actividad de las iglesias y cultos religiosos

El municipio de Calima El Darién, ha estado trabajando con un plan piloto para la reapertura de las iglesias y las pácticas de deportivas en el lago, cumpliendo siempre con el estricto protocolo de bioseguridad.

Martín Mejía, alcalde del municipio, explicó que esta medida permite a los centros religiosos ocupar un 15% de su capacidad máxima. En el caso de la Iglesia Católica, que puede recibir hasta 500 personas, únicamente podrá permitir la entrada de 30.

Pueden hacer sus celebraciones "en unos horarios muy restringidos, una o dos veces a la semana y no pueden hacerlo seguido, siempre bajo las normas de bioseguridad", declaró el mandatario.

En cuanto a las prácticas deportivas acuáticas, se permiten aquellas que no tengan involucrada la utilización de un motor. Cabe resaltar que estas medidas no cuentan con el permiso del Gobierno nacional, el cual no se ha pronunciado frente a esto.

El alcalde Mejía añadió que no se permitirá el ingreso de turistas al municipio hasta el mes de septiembre aproximadamente.

