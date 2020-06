Caleños ya pueden hacer compras en el Centro

Luego de más de 70 días de aislamiento obligatorio preventivo, parte del centro de Cali, reactiva su actividad comercial con un cierre perimetral de 12 cuadras.

Hoy se dará apertura con los gestores de bioseguridad, los funcionarios de la secretaria de salud y la Policía Nacional, que estarán custodiando el cerco sanitario y harán tamizajes a trabajadores y propietarios de establecimientos comerciales, vendedores informales y clientes que asistan al centro.

"Esta reapertura del centro era algo que estábamos pidiendo a gritos ya que la gente estaba muy afectada y además eran muchos los empleos que se iban a perder. Queremos agradecer a la Gobernadora del Valle, al Alcalde y a los secretarios de Desarrollo Económico, que nos han apoyado con esta decisión, mostrando al Gobierno Nacional los protocolos que teníamos preparados y que ahora buscaremos mantener para evitar que se propague el COVID-19", dijo el presidente de Grecocentro, Albeiro Aristizábal.

Los trajadores del centro, vendedores formales e informales, podrán ingresar entre las 7:00 am y 9:00 am, y las personas que van a cargar entre las 6:00 am y 8:00 am, dijo Jimmy Dranguet, subsecretario de seguridad de Cali.

Los vendedores informales tanto como los formales cuentan con el pasaporte sanitario y se han comprometido a seguir los protocolos e implementos de bioseguridad como mascarillas, tapabocas, antibacteriales y alcohol.

Igualmente se anunció que por ser un plan piloto a las 3:00 pm se comenzará a evacuar la zona, ya que a las 6:00 pm debe estar libre de personas. Esos horarios van a operar de lunes a sabado.

"EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA"