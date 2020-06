Falleció uno de los íconos de la calles de Bogotá, el General Sandúa

La Secretaría de Integración Social lamentó el fallecimiento del señor Aníbal Muñoz Valencia, reconocido como el 'General Sandúa', y extendió un saludo fraterno de condolencias a las personas que lo acompañaron durante su trasegar por las calles bogotanas.

Aníbal nació en Pácora (Caldas) el 15 de agosto de 1927 y falleció en Bogotá el sábado 6 de junio de 2020 a los 92 años de edad en el Hospital El Tunal, después de una hospitalización de 29 días que había iniciado en el Hospital Mario Gaitán de Soacha al presentar diagnósticos de sepsis de tejidos blandos y cáncer prostático. El Hospital El Tunal reportó que la prueba realizada para COVID- 19 fue positiva.

El 'General Sandúa' tras pasar más de 30 años habitando las calles de Bogotá y constituirse en uno de los personajes más icónicos y queridos de la carrera séptima en el centro de la ciudad, accedió a ingresar voluntariamente a los servicios de protección para las personas mayores de la Secretaría Distrital de Integración Social el 22 de septiembre de 2018.

A los 91 años con que contaba entonces, se sentía cansado del rigor de la vida en calle y por ello, desde ese momento fue acogido con respeto y afecto en el Centro de Protección Social Bosque Popular donde estuvo hasta el 18 de febrero de 2019 cuando requirió ser reubicado en el Centro de Protección Social La Colonia para la atención especializada de los diagnósticos que presentaba como trastorno afectivo bipolar, artritis reumatoidea, hernia inguinal bilateral, cataratas seniles y glaucoma, patologías que deterioraron progresivamente su estado de salud.

En estos servicios pasó los últimos 20 meses de su vida en condiciones de dignidad y bienestar rodeado de la calidez y admiración del talento humano y las demás personas mayores con quienes compartía sus historias, poemas, reflexiones y oratorias.

En notas periodísticas expresó que, quería que lo recordaran como un luchador por la paz, los viejos y los pobres no solo de Colombia sino de América y también se destacaba por asegurar que "vale mucho más una persona que intenta algo, así no lo consiga, que la persona que no intenta nada".

