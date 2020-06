Un fin de semana sin luz tendrán barrios del norte y sur de Barranquilla

Las interrupciones comenzarán desde este viernes 5 de junio cuando según Electricaribe, deberá interrumpir el servicio de energía en el circuito San Isidro desde las 7:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. por la instalación de nuevas redes eléctricas.

Al iniciar y culminar las maniobras percibirán breves interrupciones clientes ubicados en los barrios Alfonso López, El Carmen, Loma Fresca y San Isidro.

Instalan postes en zona rural de Piojó

Este viernes 5 de junio se realizarán mejoras en la infraestructura eléctrica del circuito Saco, donde se instalarán nuevos postes, por lo que estará sin servicio de energía de 9:00 a.m. a 4:00 de la tarde el corregimiento El Cerrito en Piojó.

Por espacio de 30 minutos al inicio y cierre de los trabajos también percibirán interrupciones los usuarios de este circuito en Piojó, Saco y Agua Viva.

Adecuaciones en sectores de Baranoa

Electricaribe realizará mejoras eléctricas y adecuaciones en equipos de transformación para beneficio de los usuarios de Baranoa, por lo que este viernes 5 de junio se presentarán breves interrupciones en los siguientes sectores:

• De 8:30 a.m. a 9:10 a.m.: carrera 19 con calle 22 en Baranoa.

• De 9:30 a.m. a 10:10 a.m.: carrera 19 con calle 9 en Baranoa.

• De 10:30 a.m. a 11:10 a.m.: calle 19 con carrera 20 en Baranoa.

• De 11:30 a.m. a 12:10 p.m.: carrera 10 con calle 10 en Baranoa.

• De 1:30 p.m. a 2:10 p.m.: calle 10 con carrera 9A en Baranoa.

• De 2:30 p.m. a 3:10 p.m.: carrera 23 con calle 18 en Baranoa.

• De 3:20 p.m. a 4:00 p.m.: calle 17 con carrera 18 en Baranoa.

Sábado sin servicio de energía

El día sábado 6 de junio los trabajos se enfocarán en el circuito Riomar 13 en donde habrá un cambio de postes y reubicar redes, por lo que estará sin servicio de energía de 7:30 a.m. a 5:30 de la tarde el sector comprendido entre carrera 40 a la 43B entre calles 82 y 84.

Adicionalmente, al iniciar y culminar estos trabajos percibirán interrupciones todos los clientes que sean abastecidos por el circuito Riomar 13 en los barrios La Campiña, Granadillo, Altamira, El Poblado y San Vicente en Barranquilla.

Domingo sin luz

Técnicos especializados en alta tensión realizarán mantenimientos periódicos a los equipos de los circuitos Sierra y 20 de Julio al interior de la subestación Unión en Barranquilla este domingo 7 de junio.

Los trabajos se realizarán entre las 7:00 a.m. y las 4:00 de la tarde por lo que estarán sin servicio de energía los siguientes sectores:

• Circuito Sierra: barrios Alboraya, Cevillar, El Campito, El Carmen, El Santuario, La Sierra, La Unión, La Victoria, Las Palmas, Los Continentes y San José.

• Circuito 20 de Julio: barrios Buenos Aires, Jose A. Galán, La Magdalena, Las Dunas, San Nicolás, Universal y Villa Blanca.