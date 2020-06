Por no pagar a tiempo el arriendo, una mujer quedó sin agua y sin puertas

Flor María Borda era una vendedora independiente que por la crisis sanitaria y las bajas ventas tuvo que dejar su trabajo, pero el cobro del arriendo nunca paró. El pasado 2 de junio, a las 12 del medio día, llegó el dueño del apartamento en el barrio San José, sur de Bogotá, y empezó a desmontar la cisterna del baño, la puerta principal de la vivienda, le quitó el agua y el servicio de luz y todo esto lo hizo porque la señora Flor, a causa de la pandemia, se atrasó en el pago del arriendo.

"Él me ha venido quitando todos los servicios desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche me quitaba el agua y me quitaba la luz. Pero el día martes llegó acá a la casa golpeó la puerta, mi hija le abrió, el entró y empezó a quitar el lavamanos, la cisterna del baño, tapó todas las tomas de luz, los encendedores y bombillos todo se lo llevó y quitó la puerta de la entrada de mi apartamento (…) yo lo dije que el fin de semana le podía pagar un mes, pero él me dijo que no, que quería que me fuera", aseguró Flor.

Sus hijos de 7 y 19 años están en la casa de una amiga mientras que ella ha pasado estas noches cuidado el apartamento para que nadie entre a robarle.

"Me ha toca quedarme estas noches acá cuidando mis cosas, no tenía seguridad y todo estaba ahí tirado, pero no me podía ir porque no tenía seguridad", aseguró.

La señora Flor indicó que después de esta denuncia y con las autoridades, el dueño del inmueble le restauraría hoy los servicios, además le dijo que no le pagará los meses que debía, pero que se debía ir de este lugar. Frente a esto señaló que ha sido muy complicado conseguir algún arriendo en esta época y por el momento estará en casa, de una sus amigas.