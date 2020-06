Así fueron los últimos minutos con vida de domiciliario asesinado en atraco

En las últimas horas se conoció este caso de homicidio ocurrido en el barrio Ciudad Jardín Sur de la localidad Antonio Nariño. Juan Carlos Gálvez, un joven de 27 años graduado como técnico en gestión hotelera trabajaba en un hotel cerca del Aeropuerto El Dorado pero la pandemia acabó con los clientes y con su trabajo.

Juan Carlos decide entonces quedarse en casa con su familia durante la cuarentena, él era el mayor de cuatro hermanos, Kevin es uno de ellos y trabajaba como repartidor de domicilios en un restaurante.

La situación se ponía difícil y es cuando Kevin le dice a su hermano que trabajen juntos en el restaurante, Juan Carlos, a quien le encantaba montar bicicleta, aceptó.

El pasado 1 de junio inició sus labores y el primer domicilio le salió para Ciudad Jardín. Mientras hacía la entrega Juan Carlos hablaba por teléfono con su hermano Kevin:

“Yo me di cuenta cuando entregó el pedido, y recibió el dinero. Segundos después lo abordó el tipo y le decía que le pasara el teléfono, mi hermano le dijo que se tranquilizara, yo le dije que ya iba para allá. Se escuchó como un lamento, creo que fue el momento en el que le dispararon”.

Kevin llegó en un taxi a la escena, su hermano estaba tendido en el piso:

“Cuando yo llegué todavía estaba con vida, le cogí la mano para que sintiera que yo estaba ahí con él, le decía que resistiera que era muy fuerte, no logró hablar, sólo me apretó la mano”

Una ambulancia lo llevó al Hospital San Rafael pero la gravedad de la herida cobró la vida de Juan Carlos.

La Policía de Bogotá minutos después y tras una intensa persecución, interceptó a los delincuentes que se movilizaban en un vehículo particular, logrando la captura de dos mujeres y un hombre, también se incautó el arma homicida.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también se refirió a estos hechos y en un trino manifestó:

“Esto me parte el alma. Son jóvenes, trabajando, asesinados por robarlos. La Policía capturó inmediatamente a los asesinos, pero eso no le devuelve la vida a Juan Carlos y su familia. A la gente no la pueden seguir matando por un celular o una bici”.