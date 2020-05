Reacciones de comerciantes ante el cierre de la galería Santa Elena

El alto número de casos de Covid-19, registrados en la zona cercana a la galería de Santa Elena, ha llevado al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, a cerrar durante nueve días este centro de distribución de alimientos, a partir del sábado 30 de mayo.

Pese a que muchos han celebrado esta decisión, los más afectados son los comerciantes y vendedores ambulantes del sector, quienes han manifestado rechazo y desconcierto ante esta decisión, que afecta de manera directa su principal fuente de ingresos.

"El alcalde tiene que darse cuenta que todos dependemos de la galería, el contagio no sólo se encuentra aquí sino en todos lados, aquí no ha habido muertos ni nada de eso", explicó don José, vendedor de cebollas de la galería6 por más de 11 años.

Los comerciantes y vendedores resaltaron que su sustento diario y el de sus familias proviene de las ingresos que generan en esta plaza de mercado.

"Si la cierra no sirve porque esa es la comida de nosotros, si no trabajamos no comemos" expresó otro comerciante.

