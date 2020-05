Universidad de Ibagué presentó plan de alivios a estudiantes

Un paquete de medidas especiales adoptó la Universidad de Ibagué para garantizar la matrícula para el semestre B del 2020. Entre ellas se destacan 700 millones de pesos para matrículas de los estudiantes y 500 millones en becas por buen rendimiento académico, hijo de graduado, etnias, mejor bachiller y segundo hermano.

El Consejo Superior de la institución avaló otorgar un bono de descuento hasta del 10 por ciento en el valor de la matrícula en programas de pregrado y posgrado a los estudiantes que requieran apoyo económico; asimismo se estableció la disminución del porcentaje en el valor de la matrícula extemporánea del 11 al 6 por ciento, para quienes hagan dicho pago después del 13 de julio.

Para los estudiantes que cancelen su matrícula en forma oportuna, antes del 25 de junio, tendrán un descuento del 5 por ciento.

A los estudiantes que no obtuvieron crédito con ICETEX, la Universidad habilitó una línea de financiación hasta del 80 por ciento del valor total de la matrícula, y el pago se podrá diferir en cuatro cuotas durante el semestre, con una tasa del 0.5 por ciento y un solo codeudor. Aquellos que tengan un crédito atrasado podrán obtener una refinanciación abonando el 20 por ciento de la deuda y financiando el 80 por ciento de la misma con una tasa igual al 0.5 por ciento.

Las directivas de la Universidad de Ibagué anunciaron que la inscripción será gratuita para los estudiantes nuevos, además para aquellos que pertenecen a los estratos uno, dos y tres, se les entregará un computador portátil, el cual a partir del tercer semestre pasa a ser de su propiedad.

Igualmente, se reactivaron los convenios con las Universidades de Los Andes en Bogotá y la Pontifica Universidad Bolivariana de Medellín, para que los estudiantes de la Universidad de Ibagué realicen sus primeros cuatro semestres en la institución y luego sean transferidos al alma máter de su predilección, para continuar con sus estudios.