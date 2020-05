"El aumento en las facturas nos tiene a punto de cerrar"

Según los propietarios de algunos locales comerciales de Manizales, la situación del incremento de las facturas de los servicios púbicos es preocupante si se tiene en cuenta por ejemplo que las ventas en sitios como las panaderías, han bajado debido a la poca circulación de personas y a que debieron dejar de vender en sus locales almuerzos y desayunos por medidas de bioseguridad.

Afirman que están al borde de cerrar locales debido al alto costo de estas facturas, las cuales en algunos casos han tenido un incremento de entre el 50 y el 100 por ciento en los últimos dos meses.

“La pequeña y mediana empresa estamos al borde de cerrar locales, pero no porque los arrendatarios no estén colaborando sino por el tema de los servicios públicos. Tengo las facturas vencidas de dos meses y me suman 17 millones de pesos. Los servicios públicos nos tienen colapsados”, afirma uno de los comerciantes.

En este mismo sentido se pronunciaron desde el Comité Popular de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, quienes en una comunicación le solicitaron a las directivas de la CHEC “suspender de inmediato el incremento en las tarifas de energía; devolverle a los usuarios el valor de ese incremento irregular y anular el cobro de los locales comerciales cerrados hace dos meses”.

De otro lado según los alcaldes de la zona centro sur de Caldas, integrada por los municipios de Manizales, Chinchiná, Villamaría, Palestina y Neira, estas manifestaciones no son sólo de los comerciantes sino además de la comunidad en general, especialmente en los servicios de gas y energía eléctrica, quienes afirman que pasaron de pagar facturas de 12.000 pesos a 43.000 pesos.

Anunciaron que convocarán a una reunión a las empresas Chec y Efigas S.A. ESP con el fin de resolver las inquietudes, quejas y reclamos de la ciudadanía en torno a este tema.

