Restaurantes celebran la suspensión temporal del impuesto al consumo

El impuesto al consumo que equivalía al 8% de los ingresos de los restaurantes, fue suspendido por el Gobierno Nacional hasta el mes de diciembre del 2020. La decisión fue anunciada por la DIAN y produjo satisfacción entre los miembros de este gremio.

Según Brani Prado, vicepresidente ejecutivo de Acodres, esto representa un alivio, pues las ventas no superan el 11,7%, lo que dificultaría asumir ese tipo de cargas tributarias, incluyendo los constos fijos de operación.

"No significa que por el hecho de no asumir ese 8%, se haga una rebaja en los precios de los platos, seguirán exactamente igual, sólo que no se facturará el impuesto al consumidor final", aclaró Prado.

El vicepresidente de Acodres afirmó que, si bien el servicio a domicilio se ha incrementado durante la cuarentena, el sector de los restaurantes ha sido uno de los más afectados por la pandemia.

“EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA”