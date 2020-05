Gobernador de Magdalena propone pilares para el desarrollo de Latinoamérica

Durante el encuentro virtual que contó con la participación del presidente de Argentina, Alberto Fernández y exmandatarios de países como Ecuador, Brazil, España, entre otras personalidades, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, propuso al Grupo Puebla cuatro pilares para dar el salto a la desigualdad y falta de oportunidad en Colombia y América Latina.

En su interlocución, Caicedo dijo que la crisis por el coronavirus ha cobrado vidas en el mundo y ha dejado sin empleo a muchas personas. Aseguró que la pandemia mantiene en pobreza a los habitantes de las zonas más vulnerables del mundo, lo que plantea una oportunidad para nuevas alternativas de salir adelante.

“El cambio que ahora empieza en todo el planeta debe significar un punto de inflexión para el desarrollo económico, social, ambiental y las instituciones públicas. Es el momento de un nuevo modelo”, resaltó el Gobernador del Magdalena.

Los pilares para dar el salto en Colombia y América Latina, según el mandatario, es que los servicios públicos deben regresar al manejo público.

“Los gobiernos deben ser más eficientes que nunca prestando estos servicios, garantizando un mínimo vital de agua, energía, conectividad y alimentos”, destacó Caicedo.

Como segundo pilar está el establecimiento de una economía productiva que permita dejar de depender de deudas externas y explotar más las condiciones para ofrecer productos en tres áreas; turismo de naturaleza y cultural, producción alimentaria y la producción de energía renovable.

En el planteamiento del gobernador Caicedo, que ha sido promotor de la conservación y el desarrollo sostenible, la naturaleza no puede obviarse pues “sin un medio ambiente de calidad, la vida no es posible, el cambio climático nos obliga a dejar de extraer recursos naturales, para reinvertir en ella: el turismo, la producción de alimentos y la producción de energía deben ser a un ritmo sostenible”.

El gobernador del Magdalena propuso el pilar de la gobernabilidad teniendo en cuenta que un mundo globalizado debe administrarse cerca de los ciudadanos.

“El centralismo es ineficaz y es un obstáculo de desarrollo. Ha llegado la hora de una Colombia federal”, recordó el gobernador del Magdalena quien, al tiempo, hizo un llamado a la unidad e los pueblos para sacar adelante estos pilares pues, a su juicio, “solos no somos suficientes: el grupo de Puebla debe servir para que las ideas y propuestas progresistas de Latinoamérica den un salto adelante”.

UNIDOS POR EL CAMBIO

Durante la participación de Carlos Caicedo en el encuentro Unidos por el Cambio de la Cumbre de Puebla estuvieron 32 grandes dirigentes del continente como: Ernesto Samper, expresidente de Colombia; José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España; José Mujica, expresidente de Uruguay; Rafael Correa, exmandatario de Ecuador; Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana; Fernando Lugo, expresidente de Paraguay; Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, expresidentes de Brasil; Evo Morales, expresidente de Bolivia.

Igualmente, Fernando Haddad, ex ministro de Educación y ex candidato presidencial de Brasil; Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato presidencial de México; Marco Enríquez-Ominami, ex candidato presidencial de Chile y líderes progresistas colombianos como los senadores Gustavo Petro, Antonio Sanguino y Clara López, exministra de Trabajo y excandidata a la Presidencia de Colombia, entre otros.