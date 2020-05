Muere el primer médico por coronavirus en Santa Marta

El médico general Enrique Gamarra, de 53 años de edad, es el primer muerto por coronavirus en Santa Marta, según se conoció en las primeras horas de la mañana de hoy sábado 9 de mayo. El profesional de la salud tenía años de experiencia en clínicas del Distrito.

Este hecho que enluta al personal de la salud en la ciudad, pone en evidencia la grave situación de medidas de bioseguridad con los trabajadores de primera línea contra el Covid-19, puesto que se contagió atendiendo pacientes en la Clínica Cehoca.

“Nuestro compañero permaneció varios días en UCI de la Clínica El Prado, en donde cada día tenía procesos de crisis y leve recuperación, pero finalmente murió esperando una traqueotomía que nunca se logró por ausencia del otorrinolaringólogo que no atendió el caso por ser adulto mayor y temor al contagio se supo de fuente extraoficial”, dijo el médico general y docente universitario Jaisan Granados Glen.

Cabe mencionar que, el médico fallecido resultó contagiado con otro grupo de trabajadores de la salud en la Clínica Cehoca, lo que obligó al cierre de la UCI por parte de las autoridades de salud.

“Perdimos un colega, un gran amigo, nos duele y aún más porque no sabemos, el mundo da vueltas, nos duele porque no sabemos sí hoy o mañana podemos ser más los fallecidos. Triste porque es uno menos que le sirve a la sociedad, que dejó de salvar vidas, la muerte de un médico significa a futuro la muerte de muchas personas y es muy triste el abandono de los gobiernos, en este caso tanto el Distrital como el Departamental porque están pensando en otras cosas y haciendo protagonismo que tomando las medidas necesarias”, señaló Jaisan Granados Glen.

Lea también: Coronavirus: Van 10.051 contagiados y 428 muertes en Colombia

Según los médicos y profesionales de la salud en general, ellos sí saben cuál es la situación real en el Magdalena en cuanto al Covid-19, por lo que cuestionan la labor de la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena.

“Ahora sí salen a correr hasta querer hacer reuniones con nosotros los médicos, cuando van más de 45 días ellos tomando decisiones sentados en los escritorios, ellos no son los de primera línea, los de primera línea somos el personal de la salud que trabajamos en las clínicas y hospitales, sin embargo, siguen pensando en el populismo y cosas que no son necesarias”, indicó el médico general Jaisan Granados.

El sector de la salud en Santa Marta tiene miedo de no volver a sus casas, de perder la vida, de no poder seguir salvando vidas, de no contar con las medidas adecuadas de protección para sus labores.

“La pandemia está demostrando que es letal, gracias a Dios no han pasado cosas peores. Estas muertes se ven, pero cuántas hay en interrogatorio si es Covid-19 o no. Ahora los gobiernos están comenzando hacer, pero como siempre ya tardé ojalá que lo mantengan en el tiempo porque esto no es de uno o dos meses esto apenas está comenzando a subir”, expresó Granados.