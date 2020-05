Concejal Víctor Cortés denuncia “micos” en Plan de Desarrollo de Manizales

El concejal de Manizales Víctor Hugo Cortés, dijo en Caracol Radio que el Plan de Desarrollo presentado por la alcaldía es una “cajita de sorpresas” porque se plantean cosas como la creación de un impuesto por parte de la corporación, lo cual lo lleva a pensar que el alcalde Carlos Mario Marín está muy mal asesorado o que su ego se impone en las decisiones que toma a pesar de que vayan contra la ley, ya que el Concejo no está facultado para tal fin porque esto le corresponde solo al Congreso de la República.

Explicó que es una sobretasa del 0,5 por mil sobre el valor del avalúo catastral que se cobraría en la factura del impuesto predial, lo cual considera lamentable porque no ha existido la voluntad política por parte de la administración para ayudar con el pago de las facturas de agua y luz a las personas más vulnerables de la ciudad, a quienes les quedaría muy difícil pagar aún más dinero por un impuesto que iría dirigido a la seguridad; que en su concepto sería revivir el programa Manizales Segura que durante casi 11 años se cobró a algunos estratos en las facturas del teléfono, aunque esta vez sería cancelado por todos los propietarios de uno de los 114.000 predios que hay en la capital caldense.

Señaló además que en el artículo 26 del Plan se hace una solicitud por parte del alcalde para que por un plazo de 12 meses pueda realizar un proceso de reestructuración para crear o suprimir puestos, por lo que aquellas personas que se ganaron un cargo mediante un concurso de méritos ante la Comisión Nacional del Servicio Civil estarían en riesgo a pesar de haberse posesionado hace apenas algunos meses.

Mostró su preocupación debido a que el alcalde Carlos Mario Marín ya está modificando la estructura de la administración municipal y busca legalizarla, ya que la secretaria privada de la alcaldía, Laura Arias Jimenez, firmó el Plan de Desarrollo a pesar de que su cargo no existe y está seguramente recibiendo una remuneración salarial que en ningún momento ha sido fijada por el Concejo de la ciudad.

Criticó que el mandatario local en época de campaña haya tenido como eje programático la lucha contra la corrupción pero que ahora se den hechos como la firma del convenio interadministrativo por 470 millones de pesos con Telecafé, para beneficiar a un tercero como lo es la empresa AM Coppiano con 427 millones.

Igualmente evidenció su desacuerdo con los 128 millones de pesos destinados para promover un clúster de café que en su opinión no puede desarrollarse, ya que necesita reunir grupos grandes de personas y actualmente no es posible hacerlo por la pandemia del COVID-19, además los espacios para desarrollar las actividades turísticas se encuentran cerrados.

Sobre el artículo 16 dijo que muestra un afán del alcalde para hacer negocios ya que solicita hacer créditos y contracréditos para mover el presupuesto municipal durante los 4 años de su mandato, por lo cual despoja al Concejo de la posibilidad para realizar una de sus funciones como lo es ejercer control político, ya que no podría analizar de manera detallada cuáles son los programas que gozarán de mayor o menor financiación y por qué.

“ Eso no es tener respeto por el Concejo ni por las otras autoridades como lo ha expresado el alcalde en varios de sus discursos, por lo cual la situación es muy preocupante y además lamentable.”

También hizo un análisis al artículo 32 porque se pide autorización para efectuar contratos de empréstitos y créditos que tendrían como garantía la pignoración de las rentas municipales, lo que significaría por ejemplo que las utilidades de Aguas de Manizales quedarían nuevamente comprometidas, como se hizo hasta el año anterior para financiar el Macroproyecto San José.

Destacó que en el artículo 33 se pide permiso para crear alianzas público privadas para ejecutar diversos programas no especificados, lo que podría suponer un endeudamiento para la ciudad que sobrepase incluso el periodo de mandato del alcalde, por lo que están haciendo desde la corporación una advertencia a las autoridades y la ciudadanía en general sobre el particular.

“ Hay muchos micos en el Plan de Desarrollo que parece hecho por una persona que no tiene sus cinco sentidos, que no está cuerda o que tiene una muy mala asesoría. Hay un concepto jurídico emitido por la Oficina de Gestión Legal del Concejo que demuestra que yo tengo la razón porque el alcalde no cumple con los términos para la convocatoria de la discusión del Plan, que en caso de ser aprobado podría ser demandado ante el Tribunal Administrativo de Caldas.”

Finalmente expresó que esas autorizaciones que el alcalde está solicitando en el Plan de Desarrollo no tienen en el fondo buenas intenciones, y que su contenido es similar a las que presentó el gobernador de Caldas, lo que se constituiría en un mensaje de corrupción a la ciudadanía.

