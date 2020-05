Alcaldes de Los Montes de María pidieron más controles desde Cartagena

Las acciones conjuntas acordadas entre mandatarios de los municipios de San Juan Nepomuceno, San Jacinto y El Carmen de Bolívar, incluyen la atención coordinada de situaciones de riesgo de contagio de COVID-19 en los tres territorios, trabajo en equipo para el abordaje de casos sospechosos o positivos, manejo de la información para planificar y actuar desde la subregión.

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal de San Jacinto, Bolívar, se reunieron los mandatarios de los municipios de San Juan Nepomuceno, Wilfrido Romero Vergara, de San Jacinto, Bolívar, Jorge Castellar Schmith y de El Carmen de Bolívar, Carlos Eduardo Torres Cohen.

Tras varias horas de dialogo ameno e intercambio de ideas, lo alcaldes acordaron iniciar “acciones conjuntas” para prevenir contagio de COVID-19 en cada uno de sus municipios. Como punto de partida, se redactó una misiva donde en común acuerdo exigieron más controles de movilidad para restringir el tránsito de personas que, irresponsablemente, evaden las medidas sanitarias en su desplazamiento por la Troncal de Occidente y terminan ingresando a poblaciones de la subregión de Los Montes de María.

“El documento fue dirigido al Brigadier General, Henry Armando Sanabria Cely, Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, para que tomen cartas en el asunto e incrementen los operativos en puntos neurálgicos de flujo de personas como la salida de Cartagena. Queremos que se realice vigilancia en las carreteras las 24 horas del día para poder restringir al máximo los viajeros que siguen saliendo desde esa ciudad” dijo el alcalde de San Juan Nepomuceno, Wilfrido Romero Vergara.

En los tres municipios se han identificado a conductores de vehículos particulares prestando servicio de traslado de personas provenientes de ciudades como Sincelejo y Barranquilla, es por ello que el requerimiento hecho a la Policía de Cartagena, se extenderá a los altos mandos de la institución con jurisdicción en departamentos vecinos.

Como anfitrión de la reunión, Jorge Castellar Schmith, alcalde de San Jacinto, Bolívar, resaltó que todos los días se imponen comparendos a quienes colocan en riesgo la salud y seguridad ciudadana. De acuerdo con Castellar Schmith “también debe existir una voluntad real de cooperación por parte de los habitantes de las tres poblaciones porque solo si se trabaja en equipo, se verán los resultados. Debe ser un compromiso de todos no recibir a familiares de otras ciudades y menos si son ciudades donde existen casos positivos de Coronavirus. En el punto de control de acceso a San Jacinto hemos detectado a personas que hasta viajan con menores de edad, exponiendo sus vidas se camuflan entre la carga de los en vehículos, deambulan sin elementos de protección como tapabocas y las explicaciones que dan al ser requeridos, no sugiere un motivo de fuerza mayor o no encaja en las 41 excepciones que el Gobierno Nacional expidió”.

Por su parte, Carlos Eduardo Torres Cohen, alcalde de El Carmen de Bolívar, se refirió a la importancia y oportuno que resultan estos espacios de dialogo entre alcaldes, en medio de la crisis generada por el virus COVID-19, y según él “se realizarán otras reuniones con mandatarios de municipios montemarianos”. Recalcó que “no podemos quedarnos en expedir decretos. Yo creo que es tiempo de trabajar con más fuerza de la mano con la gente. Debemos esforzarnos porque sea muy difícil llegar a nuestras poblaciones para todas aquellas personas que se transporten desde otras ciudades. Para eso necesitamos el apoyo de la población civil y esto es de estar unidos. La gente debe denunciar, informar quien llega a sale de sus barrios y si lo hacemos así: será más fácil controlar este virus”.

