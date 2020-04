VIDEO: Metrolínea multa a operadores por no disponer de más buses

El ente gestor del sistema masivo de transportes de Bucaramanga, Metrolínea anunció sanciones económicas para los dos operadores debido a que en la nueva fase de la cuarentena no sacaron más buses para el servicio de los usuarios como se había estipulado.

Caracol Radio conoció que por cada día de compromiso incumplido la multa asciende a $33 millones; como los vehículos adicionales no salieron ni lunes ni martes, el monto de la sanción llega al doble.

Los operadores Metrocinco Plus y Movilizamos habían hecho un acuerdo para sacar 21 unidades más a partir de este lunes 27 de abril como parte del plan para atender la mayor demanda de usuarios en atención a que se iban a reactivar los sectores de la construcción y la manufactura.

Las empresas informaron que no podían sacar los buses debido a la multimillonaria deuda que tiene el ente gestor. En el caso de Metrocinco Plus esa cifra llega a unos $19 mil millones. "Yo no puedo decir en la bomba de gasolina que nos echen aire o le puedo pagar a los trabajadores con botones", aseguró Fredy Cubides, gerente de la empresa.