A Unicórdoba se le acaban los reactivos para procesar pruebas de COVID-19

Laboratorio de la Universidad de Córdoba solo tiene reactivos para procesar pruebas para COVID-19 por una semana más.

El director del Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico (IIBT), de la Universidad de Córdoba, Salim Mattar Velilla, informó que los reactivos para la realización de pruebas diagnósticas de COVID-19 solo alcanzan para una semana más.

El rector de esta Universidad, Jairo Torres Oviedo, afirmó que hasta el momento el trabajo que se ha realizado en materia de pruebas diagnósticas para COVID-19, ha sido gracias a la inversión de recursos propios. De la Gobernación de Córdoba y de la Clínica IMAT se ha recibido apoyo en elementos de bioseguridad.

“Nosotros esperamos que durante estos 8 días y esto es un llamado a la institucionalidad, es un llamado al gobierno nacional, que no esperemos que el IIBT pare o deje de hacer pruebas diagnósticas porque no se ha definido el apoyo con los reactivos, ya lo hemos dicho varias veces y lo reiteramos que si en una semana no tenemos el apoyo de los gobiernos locales o no tenemos el apoyo del Gobierno Nacional, el instituto tendría que suspender el procesamiento de pruebas, porque insisto, hasta el momento todo ha sido esfuerzo propio”, expresó el rector de Unicórdoba, Jairo Torres Oviedo.

Los científicos del Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico (IIBT) empezaron a realizar pruebas moleculares el 9 de abril y a la fecha se han procesado un total 331 diagnósticos, lo que corrobora el rigor científico del alma mater con recurso humano de alto nivel.

Las pruebas en tiempo real han sido validadas por el Instituto Nacional de Salud (INS), con procedimientos de alta precisión, lo que quiere decir que el IIBT de la Unicórdoba está a la altura de cualquier laboratorio de talla mundial.

El cálculo del director del IIBT, Salim Mattar Velilla, doctor en Microbiología, es que los reactivos a la mano alcanzarían para una semana teniendo en cuenta el promedio diario de muestras que llegan al laboratorio, que está entre 20 y 30 solicitudes.

