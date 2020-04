Enfrentamientos entre ilegales en las trochas

Las comunidades residentes en la zona de frontera en el sector de El Escobal límite con la población venezolana de Ureña reclamaron más atención de la Policía Nacional al volver la confrontación en los pasos ilegales entre grupos irregulares.

En las últimas horas, una nueva balacera generó las alertas de los habitantes de ese sector, al advertir que se sintieron ráfagas de fusil y enfrentamientos en cercanías al Puente Internacional Francisco de Paula Santander.

“Vuelven a registrarse estos problemas que nos causan temor, miedo, aunque estamos encerrados en casa, nos preocupa una bala perdida, u no poder salir abastecernos porque en cualquier momento se arma esto”, dijo uno de los habitantes del sector a Caracol Radio.

Explicó además que “pese a que estamos en cuarentena, las trochas no han dejado de moverse, no sabemos quienes cruzan, pero cuando se presenta esto uno presume que no es gente buena”, dijo otro ciudadano.

El hecho motivó el desplazamiento de varias unidades de la Policía Nacional al área limítrofe para proteger a los colombianos residentes allí.