Estudiantes UIS piden descuentos en matrícula por emergencia sanitaria

Estudiantes de la UIS denunciaron que la institución educativa pretende cobrar el costo de una matrícula completa solo teniendo una materia proyecto de grado al mismo valor que se cobraría a un alumno que vería varias materias. Teniendo en cuenta que todo está siendo bajo la modalidad virtual.

Lea también: VIDEO: Alcaldesa del Socorro investigada por contratos de mercados

Angie Amaya, representante de los estudiantes, pidió un descuento a estás personas. Explicó que como estudiantes es muy complejo que en esta cuarentena se pueda pagar una matrícula en su totalidad cuando son de bajos recursos y la única opción es decidir si comen o estudian.

En el momento son cerca de 260 estudiantes que se unen para hacerle un llamado a la universidad y acceda a realizar descuentos en las matriculas de quienes el próximo semestre estén haciendo su tesis grado.

Lea la noticia: 200 mil personas estarán este lunes en las calles del Área Metropolitana

Recalcó que "es injusto que nos estén cobrando como un semestre normal. No vamos a la universidad, sin profesores, ni aulas. Para completar tenemos que pagar derechos de grado. Tienen que entender que somos estudiantes de bajos recursos y no nos podemos meter en una deuda con una entidad financiera para hacer préstamos y pagar la matrícula porque no tenemos recursos" agregó Amaya.