El empleo informal en Antioquia se quedaría rezagado en la economía

La activación progresiva de la economía que se ha anunciado desde el Gobierno Nacional y que comenzaría el próximo lunes con el regreso de las obras de construcción y manufacturas, ha ameritado los análisis de los sectores empresariales y académicos.

En diálogo con Caracol Radio, el doctor Óscar Manco, profesor de finanzas de la Universidad Pontificia Bolivariana, manifestó que en el país se vienen haciendo iniciativas para la reactivación económica de las empresas formales, pero aquellas que aún permanecen en la informalidad, se estaría quedando, según el experto, rezagadas en este proceso de reactivación.

“La reactivación económica no está considerando estas economías informales, las que no están contempladas dentro del esquema de Pymes. Esta economía informal no pasa por el proceso de la bancarización, acceso a recursos crediticios que ha dispuesto el Gobierno, y por eso se está quedando desatendida”, señaló el experto.

Esta situación de la pandemia actual que ha impactado la economía, para el profesor, significa también una oportunidad para que las pequeñas empresas se formalicen y comiencen a explorar en las exportaciones, claramente sin dejar a un lado el abastecimiento del país.

“En Colombia va a ver una necesidad gigantesca de restitución de las importaciones, porque estas se nos disminuirán, pero países como Estados Unidos o la Unión Europea, van a requerir de muchos productos. Es la oportunidad para que las economías informales o los negocios informales, comiencen a hacer parte del ejercicio formal a partir de la generación de este tipo de alternativas. Inclusive pueden tener la oportunidad de exportar para que podamos reperfilar la balanza comercial”, agregó el docente.

Expertos han manifestado en los últimos días que las cifras de desempleo podrían incrementar, por lo que han desarrollado estudios para determinar consecuencias y plantear propuestas que puedan ser estudiadas por las administraciones nacionales, departamentales y locales.

