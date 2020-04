Denuncian a Personera de Cartagena por acoso laboral y persecución sindical

Las organizaciones sindicales de la Personería Distrital de Cartagena, presentaron denuncia ante la Regional del Trabajo y la Procuraduría contra la personera Carmen de Caro Meza, ante lo que ellos califican como Acoso Laboral y Persecución Sindical.

Los sindicatos SINEMPECAR, SINFUPECAR, ASOPERCOL, Y SINTRAPECAR, dieron a conocer a la opinión pública las acciones ilegales, por acciones supuestamente irrespetuosas, persecutorias, acosadoras, temerarias y atentatoria del derecho a la libre asociación, y los derechos fundamentales de los trabajadores de la funcionaria.

Las organizaciones, manifestaron que son intimidados por quien es la defensora de los Derechos Humanos Fundamentales, Laborales y Sindicales de la ciudad, por De Caro Meza, recientemente posesionada como Personera Distrital.

Ellos denuncia acoso laboral en las expresiones de la personara y el mal trato que reciben. “Estoy a la orden para recibir las renuncias que presenten y de inmediato las acepto”. “Ya tu estas muy viejo y acabado”. “Vete a descansar a tu casa que yo necesito este puesto”. “Vete a criar nietos yo necesito gente joven”. “Ese viejo patuleco del mensajero ya no sirve para nada”. “Aquí tú no eres nadie, mañana te mueres y al día siguiente nombro tu remplazo”. “La Personería es un ancianato”, serían las palabras de la representante del Ministerio Público.

Además, señalan que se ha negado a concertar reuniones con los sindicatos de trabajadores de esta agencia del Ministerio Público. "Inició una persecución sindical y busca acabarlos, expresando abiertamente que no gusta de sindicatos, que no tiene por qué reunirse con sindicatos, y que ella efectuará los cambios de la entidad como crea, sin consultar a ningún empleados o sindicatos y expresando a viva voz que acabará con los sindicatos de la Personería e incluso ha invitado algunos empleados a que se retiren de los sindicatos, afirmando que no gusta de este tipo de organizaciones", manifestó una misiva

Ante estas denuncias los representantes sindicales Marino Castellano Romero, (Sinempecar), Sandy Lían Barrios, (Asopercol), Miguel Padrón Carvajal, (Sinfupecar) y Osiris Franco (Sintrapecar), solicitaron intervención inmediata a la Personería por parte del Ministerio del Trabajo y la Procuraduría General de la Nación.

Le puede interesar: Presuntos sobrecostos para atender el Covid-19 en Cartagena

Denuncian además que la Personera en los dos meses de estar posesionada, se ha dedicado a mandar de vacaciones a los empleados de la entidad violando el régimen laboral. “La doctora Carmen de caro Meza desde su llegada a la entidad ha sido irrespetuosa con sus empleados tratándolos con palabras ofensivas, humillantes, soeces e hirientes”.

Así mismo, expresan su preocupación por el mensaje que envía la Personería Distrital teniendo en cuenta su envestidura, la cual debe ser ejemplo de buena conducta y respeto a las normas establecidas en la Constitución Política, en el ordenamiento laboral y en organismos internacionales como la OIT.

Por último, los trabajadores de la Personería Distrital anuncian prender el ventilador en torno a los casos de corrupción cometidos al interior de la Personería Distrital durante los últimos años.

EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA