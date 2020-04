Municipios sin COVID-19 en Antioquia tendrían menos restricciones

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, aseguró que está dialogando con el Presidente de la República, buscando analizar la posibilidad de abrir gradualmente la economía en los municipios donde no han ocurrido casos de COVID-19.

Así lo aseguró luego de conocer la alocución de Iván Duque, en el sentido de que la cuarentena obligatoria se extenderá por lo menos hasta el próximo 11 de mayo, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, calificó como “responsable” esta decisión, sobre todo por el impacto del Covid-19 en las grandes ciudades del país.

“Yo veo tres aspectos importantes en la alocución del presidente Iván Duque: primero, el alargue hasta el once de mayo me parece responsable, me parece importante, sobre todo en las grandes ciudades, en las áreas metropolitanas y en las áreas donde hay más circulación del coronavirus. Segundo –continuó- me parece que también es importante y adecuado ir desgravando algunos sectores de la economía, el sector de la construcción, el sector de la manufactura, para evitar que se siga afectando mucho más el empleo y con eso, de alguna manera, el impacto también en la salud”, señaló el gobernador

En el tercer aspecto resaltó que ha dialogado con el presidente Duque, para la posibilidad de que los municipios que han tenido cero casos de coronavirus “en forma muy responsable y cuidadosa, empiecen también en una desgravación gradual de las medidas de aislamiento”.

A la fecha, con ocasión de las medidas de cuarentena y de aislamiento preventivo, el departamento de Antioquia ha logrado mantener controlado el crecimiento de los nuevos contagios, totalizando 362 a este lunes, y un número de decesos de apenas tres, siendo el departamento que, hasta la fecha, ha tenido el menor número de muertes entre los que registran casos de Covid-19.

