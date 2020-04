Empresa que no cumpla medidas de bioseguridad no puede funcionar

El presidente Iván Duque, anunció que debido a que aún no se tiene cotralada la pandemia en Colombia se amplió hasta el próximo 11 de mayo el aislamiento obligatorio y autorizará el reinicio de algunas industrias como la manufacturera y de construcción, pero cumpliendo estrictos controles sanitarios a partir del 27 de abril.

Ante esta disposición el alcalde de Medellín Daniel Quintero, expresó su total apoyo a la decisión tomada y la calificó de correcta. En cuanto al reinicio de las empresas en la capital antioqueña, fue enfático en asegurar que, quien no cumpla con las medidas sanitarias no puede comenzar a funcionar.

Lea también: Preocupación por el trasladó de un paciente con COVID-19 a Urabá

“Medellín ha sido ejemplo en el manejo de esta pandemia, no vamos a bajar la guardia esta es la decisión correcta, pero vamos hacer rigurosos en el cumplimiento de las medidas, no vamos a permitir que ninguna empresa que no cumpla las medidas de bioseguridad pueda operar”, recalcó el mandatario.

Lea también: Con charlas virtuales se buscarán iniciativas para el turismo de Antioquia

Recordó además, que la plataforma Medellín Me Cuida sigue siendo el mecanismo por el cual seguirá atendiendo a la población afectada, de las cuales hoy 250 mil ya han recibido ayudas.

EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA.