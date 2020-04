Hasta 16 horas diarias trabajan las amas de casa en Ibagué

La economía del cuidado, como es llamado el servicio que se brinda en los hogares a niños, adultos mayores y la familia entera, ha aflorado en días de aislamiento preventivo. A diferencia de otras actividades económicas que han sido duramente golpeadas por cuenta del COVID-19, el cuidado del hogar sigue siendo una prioridad en los hogares ibaguereños y en todo el mundo.

Nidia Roa, directora del Programa de Mercadeo de la Universidad de Ibagué pero además madre y esposa, ha enfocado su trabajo de investigación en identificar las actividades de producción económica en los hogares de la capital del Tolima y visibilizar el trabajo no remunerado que allí se desarrolla.





“Los alimentos no se cocinan solos, las actividades de limpieza y mantenimiento del hogar tampoco. En todas las casas del planeta hay alguien asumiendo el cuidado del hogar. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el costo del trabajo de la economía del cuidado en Colombia es de 185 billones de pesos al año. Esta es una cuenta que no se salda a quien presta el servicio. Trabajo no remunerado que, por lo general, es realizado por mujeres”, aseguró la docente Roa.

Se espera que, luego de la crisis pandémica, la economía del cuidado emerja con más fuerza, y el arduo trabajo que millones de amas de casa realizan a diario en el mundo se vea recompensado no solo con la calidez del hogar, si no económicamente.

EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA