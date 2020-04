En Montería agreden a una mujer solo por verla con su uniforme de enfermera

Un caso de intolerancia hacia personal del sector de la salud fue relevado este lunes 13 de abril por la enfermera jefe del Hospital San Jerónimo de Montería, María Clemencia García.

Esta mujer denunció públicamente el caso que le ocurrió a una de sus compañeras de trabajo el domingo 12 de abril a las 6:00 de la mañana, en la calle 24 con carrera quinta de la ciudad de Montería, cuando se dirigía al centro de salud a recibir su turno y personas desadaptadas en moto la agredieron solo por verla con su uniforme de enfermera.

“La compañera venía a recibir el servicio, pero no pudo llegar porque fue agredida, maltratada y humillada por hombres que se transportaban en una moto. El parrillero se bajó y la lanzó de su moto”, relató la denunciante.

“Nos están discriminando, nos tratan de propagadores del virus, y no me parece que sea normal que se haga esto, porque nosotros no le hacemos daños a nadie y lo que hacemos es salvar vidas y proteger a la gente”, añadió la enfermera.

Durante esta pandemia de coronavirus, el personal de la salud como enfermeros, auxiliares y médicos son los más expuestos a contraer el virus, pero pareciera que en Montería no se le diera el valor que estos héroes merecen y denuncian trato discriminatorio cuando se dirigen a sus trabajos.

