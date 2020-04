En Socha también habrá pico y género

Las autoridades municipales de Soacha adoptaron también la medida del pico y generó, es decir, turnar a las mujeres y los hombres para que puedan salir a la calle a abastecerse.

El sistema funcionará de la siguiente manera: hombres podrán salir de 7:00 a.m. a 11:00 a.m, mientras que las mujeres podrán transitar entre las 11:00 a.m. y 3:00 p.m., de acuerdo al pico y cédula asignado con el último número del documento.





Además, indicaron las autoridades municipales que el toque de queda se mantendrá entres las 4 de la tarde y las 4 de la madrugada. Al igual que las restricciones para el ingreso a Transmilenio y el uso obligatorio del tapabocas.

