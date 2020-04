“El Gobierno Nacional ni raja ni presta el hacha”: Claudia López

Explicó Claudia López que el Gobierno Nacional tomó el dinero de los entes territoriales y dejó desfinanciadas las alcaldías y gobernaciones, esto hizo que no se pueda subsidiar los servicios.

“Hoy no se ha podido subsidiar servicios públicos porque el Gobierno Nacional ni raja ni presta el hacha, no pone la plata, nosotros no necesitamos decretos para financiar los servicios públicos, lo que necesitamos es plata”, indicó Claudia López durante su intervención.

Pero no es lo único; según la alcaldesa, van a ir a la Corte Constitucional a exponer los argumentos por los que considera abusivo e inconstitucional, que el Gobierno no deje usar el dinero para subsidiar los servicios.

