Hasta hoy adultos mayores se pueden inscribir para recibir mercados

Los adultos mayores de 70 años, quienes no se encuentren vinculados a ningún programa del gobierno, podrán recibir alimentos durante los días de la cuarentena, por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgo de Cali.

“Vamos a registrar a los adultos mayores quienes no se han pensionado. Que no tengan ningún otro apoyo del municipio o del Estado, personas que no estén vinculadas a otros programas de la gobernación o de la presidencia como Colombia Mayor” declaró Rodrigo Zamorano, secretario de gestión del riesgo.

El secretario afirmó que actualmente cuentan con 970 adultos mayores registrados, que recibirán su mercado cada 15 días. Quienes deseen inscribirse se podrán comunicar al número telefónico 6533801 o registrarse a través de la página web de la secretaría www.cali.gov.co.

"EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA"