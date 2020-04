Multan a trabajadora de la salud en medio de cuarentena

Desde Girón hacia Bucaramanga se trasladaba una mujer que trabaja en el sector de la salud y, al parecer, fue multada por supuesto abuso a la autoridad y no acatar la cuarentena obligatoria.

Hoy entregarán PAE a niños de Bucaramanga

La mujer que pidió no dar su nombre, indicó que cuando le solicitaron sus documentos no fueron suficientes para el Policía, a pesar de tener el permiso por trabajar en uno de los hospitales del área metropolitana de la ciudad.

"Yo iba uniformada . tengo mi identificación de la empresa, y mi cédula, me retiré el carne, el policía dijo, a mí eso no me sirve, porque eso es para entrar a la cédula, y me pidió que guardara los papeles, yo me alteré, me dio rabia, me comenzó a grabar, le dijo a una señora Policía que me requisara, me revisaron todo y me pusieron esposas para llevarme y me impusieron el comparendo, no lo firmé ".

Laboratorio UIS revelará primeros resultados de pruebas covid-19 el jueves

En este hecho , la trabajadora de salud contó que el policía comenzó a grabarla mientras ella se defendía de que no le impusieron el documento