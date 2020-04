Personería lanza SOS por precaria situación de “pilos” en Bogotá

Dramática es la situación que están pasando varios jóvenes universitarios, porque muchos de ellos que hacen parte del programa 'Ser pilo paga' y 'la generación E' en plena emergencia del COVID-19.

Por eso la personería de Bogotá hace un llamado al Gobierno Nacional atender la situación de vulnerabilidad socioeconómica de estos jóvenes que no tienen ningún apoyo para su sustento diario.

“Es preciso indicar que esta población es invisible ante las ayudas del Distrito y de la Nación porque no pertenecen a la bases de datos del Sisben, ni en ninguna base de datos de ayuda de grupos poblacionales que se está brindando en este momento”, aseguró Rosalba Cabrales, personera de Bogotá.

A la fecha a muchos de ellos no les han consignado su dinero. “Al son de hoy no me han consignando la plata y lo que nos dice el ICETEX es que espere, se están burlando de nosotros.”, afirmó una estudiante. A otros por ejemplo, les ha tocado comer las degustaciones que ofrecen en los supermercados.

“A mí me ha tocado ir a los supermercados D1 o Justo y Bueno para recibir la degustaciones de estos lugares, son situaciones muy precarias que estamos viviendo”, dijo un estudiante.

La personería además detectó que varios de ellos vivían en los llamados “pagadiarios” del centro de la ciudad, que han sido desalojados por no pagar. Frente a esto, hacen un llamado a las autoridades para que los incluyan en las ayudas del gobierno y del Distrito.