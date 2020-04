Ciudadano irresponsable no cumplió con protocolos del Covid-19 en Sabaneta

Molesto se mostró el alcalde del municipio de Sabaneta, Santiago Montoya, debido a que el último caso reportado por coronavirus, es de un ciudadano que no cumplió con los protocolos sanitarios dispuestos por el Gobierno Nacional.

El mandatario local, afirmó que fue una actitud irresponsable de este sabaneteño, debido a que no informó a las autoridades municipales que había ingresado el pasado 23 de marzo procedente de los Estados Unidos, para seguir el protocolo de aislamiento voluntario y, por el contrario, compartió con la familia y esta a su vez, con otras personas.

“Tenemos un caso más, pero este caso es grave, porque me parece que fue de manera irresponsable su actuar, no se reportó ni en la central de monitoreo ni el na secretaría de salud, Migración tampoco reportó, solamente se vino a reportar una vez tuvo síntomas y no cumplió con el aislamiento. Tuvimos que llevar hasta su casa una orden restrictiva, obligatoria, donde se podrá ver comprometido no solo judicialmente, sino pecuniariamente”, enfatizó.

El alcalde Santiago Montoya, advirtió que, ante ese hecho no adecuado, se trata de hacer un cerco epidemiológico para tratar de identificar con cuántas personas estuvieron y hacer las diferentes pruebas del Covid-19.

También invitó a la comunidad a que, con esta situación, el virus está circulando, por lo que cumplan con la cuarentena obligatoria y solo salga de casa si es necesario, por lo que pidió corresponsabilidad.