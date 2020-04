La experiencia de una cartagenera en España durante días de Covid-19

Afife Castillo nació en Cartagena y actualmente reside en Cadiz- España, provincia de Andalucía, donde está casada con un ciudadano de ese país.

La cartagenera contó a Caracol Radio cómo se viven los días de cuarentena en territorio europeo y destacó que las medidas son similares a las que se han adoptado en Colombia contra el Covid-19; aislamiento y uso de elementos de bioseguridad como guantes y tapabocas.

"Acá los niños siguen los estudios por vía internet, así no se atrasan ni pierden su ritmo. han cerrado empresas, centros comerciales, todo negocio que no fuera de primera necesidad. El gobierno viendo que la curva de contagios no se ha bajado, amplió el periodo de la cuarentena. La policía coloca multas a cientos de personas que salen de sus casas sin una razón justificada", expresó Afife.

La mujer, también destacó que algunos hoteles y pabellones están siendo acondicionados como hospitales, y recomendó a sus coterráneos quedarse en casa para prevenir cualquier exposición con el virus.