Recomiendan no hacer uso indiscriminado de tapabocas y guantes

Un llamado frente al uso indiscriminado y sin medidas higiénicas que hace la comunidad de tapabocas y guantes, frente al Covid-19, hizo el Comité Asesor Ad Honorem, de expertos en salud del sector público y privado, creado para orientar estrategias frente a la Pandemia del Coronavirus.

“El tapabocas se debe utilizar cuando una persona tiene síntomas de tos o infección viral. Así mismo, deben usarlos las personas que están cuidando a un sintomático respiratorio, y, por último, colocárselo en sitios donde haya congestión de gente, donde si es muy útil el uso del tapabocas”, aseguró Ernesto Martínez Buitrago, infectólogo del Hospital Universitario del Valle y profesor de la Universidad del Valle.



El infectólogo Buitrago dijo que esta misma situación se presenta con el uso desmedido de guantes, los cuales se deben utilizar solo cuando tenga contacto con un paciente portador del virus.

“En la medida que una persona use de manera permanente guantes estos se contaminan y hay gente que cree que utilizándolos ya tienen la medida de seguridad para no quedar contaminadas sus manos, pero no van a la práctica de lavado higiénico de ellas”, señaló Martínez Buitrago.

De acuerdo con el Infectólogo el uso de los guantes y tapabocas tiene un efecto psicológico para la persona que los usa.

Automedicación contra el Covid-19

De otra parte, la Asociación Colombiana de Infectología, una de las entidades que integra el Comité Asesor Ad Honorem que apoya a la Gobernación del Valle del Cauca con estrategias contra el Covid- 19, advirtió en la última reunión sobre el riesgo que genera la decisión de algunas personas de automedicarse con el supuesto de prevenir o superar la enfermedad.

“Bajo ninguna circunstancia debemos automedicarnos, hasta el momento no hay ningún medicamento en el caso del Covid-19 que sea aprobado para el tratamiento de esta enfermedad”, aseguró, José Oñate, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología.

“Los medicamentos que desafortunadamente las personas han ido a comprar como la Cloroquina y Citromizina generan una falsa sensación de seguridad. Recordemos que el 85% de los pacientes que tienen infección Covid-19 son casos leves, moderados y no van a requerir tratamiento”, dijo Oñate.

El uso de medicamentos sin una correcta indicación médica puede causar efectos secundarios graves y en algunos casos ser letales.

“Existen casos de muerte súbita porque las personas pueden tener alteraciones en el corazón, en el ritmo cardiaco que pueden generar fallecimientos en las personas”, concluyó el Presidente de la Asociación Colombiana de Infectología.