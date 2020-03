6 municipios del Valle de Aburrá tienen pico y cédula para comprar alimento

Como medida preventiva y de manera que no se propague el contagio de coronavirus, se tomó la decisión por parte de seis de los diez municipios del Valle de Aburrá, de aplicar un pico y cédula, para hacer las compras por parte de sus ciudadanos.

Donde no se ha dispuesto es Medellín, en el sur el municipio de Itagüí y en el norte del área metropolitana en Barbosa y Girardota. La inquietud de varios ciudadanos de estas poblaciones, es que, si no es necesario hacer este tipo de medidas, sabiendo que muchas personas no acatan las determinaciones del Gobierno Nacional.

En el Valle de Aburrá, los que tomaron las medidas son Bello y Copacabana, y en las localidades de Envigado, Sabaneta, La Estrella y Caldas.

Se recuerda que, para las compras, solo una persona por el núcleo familiar, y debe verificar los horarios de los establecimientos.

