Cerradas entradas a Santa Fe de Antioquia como prevención por coronavirus

El alcalde del municipio de Santa Fe de Antioquia, Felipe Pardo, ordenó el cierre de todas las entradas a esa localidad como una medida para prevenir la llegada del coronavirus.

El mandatario local solicitó a todos los ciudadanos abstenerse de hacer desplazamientos a ese municipio porque no permitirá el ingreso de nadie exceptuando residentes.

“Quiero pedirle contundentemente a todas las personas que piensan viajar al municipio que no lo hagan porque perderán el tiquete, ya tenemos acá plan candado, cerradas todas las fronteras para que no ingresen ciudadanos de Medellín o de otro lugar a traer el coronavirus; nos mantendremos cerrados mientras pasa la cuarentena”, informó el mandatario local.

Además las autoridades locales solicitaron al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, cerrar las fronteras de la ciudad pues solo de esta manera se evitará que personas contagiadas lleguen a municipios que no tienen la capacidad para atender la pandemia.

“Pido al alcalde de Medellín que ayude a cuidar a los municipios más vulnerables y que tenemos pocos recursos, pedimos que cierre las fronteras y evite el éxodo de personas que quieren llevar la contaminación del codiv -19; nosotros hacemos lo que podemos y hacemos un llamado a los ciudadanos a que sean sensatos y entiendan que no tenemos los recursos para atender una emergencia así; no vengan que van a perder la compra de tiquetes porque acá no podrán entrar”, concluyó el alcalde Pardo.