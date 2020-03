Así funcionarán plazas de mercado este fin de semana

Para este fin de semana de toque de queda preventivo en el Área Metropolitana de Bucaramanga las plazas de mercado no trabajarán con normalidad. Caracol Radio le hace esta guía útil para que conozca en qué lugares puede abastecerse de los productos básicos de la canasta familiar.

Plazas Públicas de Mercado de Bucaramanga-: Guarín, San Francisco, La Concordia y Keneddy, operan normalmente vendiendo al público.

Plaza Central de Bucaramanga no prestará el servicio, cerrará hasta el día Martes a las 4:00 a.m.

Plaza de Mercado Satélite recibirá surtido de mercancía de manera normal, pero atenderá al público a puerta cerrada, mediante envió de domicilios.

Plaza de Mercado Central de Piedecuesta no prestará el servicio, cerrará hasta el día Martes a las 4:00 a.m.

Plaza de mercado Girón trabajará con normalidad durante el fin de semana.

Plaza de Mercado Central Floridablanca trabajará con normalidad durante el fin de semana, y la plaza campesina no prestará el servicio, cerrará hasta el día Martes.

Las plantas de Sacrificio Colbeef, Floridablanca, y Vijagual, Bucaramanga, si pueden operar normalmente para surtir los centros de acopio que estarán abiertos.