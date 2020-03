Tutela falló a favor de mujer con Coronavirus y ordena atención

Un verdadero drama está viviendo una mujer que resultó contagiada con Coronavirus en Santander. Se trata del segundo caso que dio positivo y que está en Bucaramanga.

Esta persona llegó de España hace unas semanas con todos los síntomas por lo que decidió hospedarse un un reconocido hotel de la ciudad, mientras descartaba si padecía Covid-19, dado que sus padres son adultos mayores y no podría estar en su casa.

Según Luis Carlos Monsalve, abogado de la mujer, el calvario inició para ella el pasado miércoles cuando se conoció que ella era la contagiada y donde se estaba hospedando, "en el hotel no la han querido atender, no le lavan la ropa, no le hacen aseo al cuarto y la comida se la dejan tirada".

Esta situación llevó a que debieran interponer una tutela que en las últimas horas falló a su favor y ordena que se le presten todos los servicios.

"Básicamente lo que dice la tutela es que el hotel debe inmediatamente prestarle todos los servicios, porque a ella le apagaron el aire, compró uno portátil y no se lo dejan entrar", señaló el abogado.

El fallo del juez además vinculó a la secretaría de salid, Alcaldía de Bucaramanga y a la EPS, a que se le garantice la atención en salud, porque según la mujer no ha tenido controles.