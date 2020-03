No hubo atención médica adecuada: hermana de taxista fallecido en Cartagena

La muerte de Arnold de Jesús Ricardo Iregui, de 58 años, se ha convertido en todo un misterio para el Departamento Distrital de Salud (DADIS) y el Instituto Nacional de Salud. Aunque la Clínica Cartagena del Mar y el mismo Ministerio confirmaron que su deceso fue por una neumonía, aún existen muchas dudas por el nexo epidemiológico que tuvo con su hermana, quien sí dio positivo para Coronavirus.

Tras la muerte de su hermano, Liliana Ricardo, denunció que la atención en el centro asistencial no fue la adecuada desde que el personal médico se enteró que Arnold había transportado a unos turistas italianos en su automotor.

“Me dijeron que yo también entraba en cuarentena en la misma habitación con mi hermano para que la contaminación no se esparciera, pero como yo me fui sin cenar para llevarlo a la clínica, y no me había tomado ni un vaso de agua, empecé a preguntar por mi salud, pero encontré una actitud resistente”, contó Ricardo.

Liliana manifestó que pese a que en ese momento los dos eran sospechosos de tener Coronavirus, no tuvo ningún tipo de restricción de salir de la Clínica. “Me dijeron que podía salir a pesar de estar en cuarentena, pero tenía que cumplir con el protocolo del lavado de manos y el uso del antibacterial. Incluso podía salir a comprar mis alimentos”, contó.

Lea también: Confirman 2 nuevos pacientes con Covid-19, ahora van 8 casos en Cartagena

La hermana del taxista fallecido sostuvo que desde que fue diagnosticada con Coronavirus ha permanecido aislada en su casa, sin embargo, sus vecinos no la quieren en el barrio. “Todo el barrio ha estado llamado a la señora de la casa para que me saque de aquí, mis familiares no pueden venir a verme por la situación en la que estoy. Aun así me quieren sacar del barrio, esto es muy difícil”.