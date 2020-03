VIDEO: 72 horas en huelga de hambre y trepado a un árbol por Santurbán

Para David Guerrero no hay nada que lo detenga a continuar con la defensa del páramo de Santurbán, ni siquiera el riesgo al contagio del Covid-19.

El 'Tarzán' santandereano completó 72 horas trepado en un árbol frente a las instalaciones de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales en Bogotá y en huelga de hambre solo tomando agua.

"Es el riesgo que tengo que correr para la defensa del páramo de Santurbán. Había que expresarse y aquí estamos y hay que perseverar. No podemos permitir que se metan al ecosistema más importante de Santander y nos contaminen el agua" aseguró.

Tras chequeos médicos David presenta deshidratación y la tensión alta, sin embargo, "seguiré montado aquí, ya he podido dormir un poco mejor, traje una hamaca y no me voy hasta que el presidente Iván Duque o el ministro Ricardo Lozano hagan presencia y entablemos una conversación".

A este lugar también han llegado otros activistas santandereanos y miembros del comité en defensa del Páramo de Santurbán quienes instalaron carpas y hacen plantón frente a las instalaciones de la Anla.

Finalmente el activista invitó a los bogotanos y santandereanos para que mañana participen en un plantón en la Anla, así como también de un cacerolazo desde las 7:00 p. m.