Desde la ESAP en Caldas reclaman por falta de recursos en su institución

Manifestaciones están realizando desde la Escuela Superior de Administración Pública regional Caldas (ESAP) ya que aseguran que están abandonados y no tienen garantías para trabajar ni estudiar.

Alejandra Rodríguez, representante de la entidad afirma que no hay gestión de recursos para la seccional Caldas y que actualmente se están viendo perjudicadas más de 350 personas por tal situación.

“Nosotros en este momento tenemos una serie de falencias dentro de la universidad que no han sido suplidas desde el primer día, lo que pasa es que los recursos que llegan desde Bogotá por medio del departamento de la administración púbica, no llegan desde el primer día que los estudiantes están en las aulas, si no en marzo o en abril” explica Rodríguez.

Manifiesta también que solo en Manizales se están viendo afectadas 370 personas y que hace falta contar a quienes hacen parte de la institución en otros municipios, “no contamos con La Dorada, Manzaneres, Riosucio. quienes pertenecen a esta seccional, además este fenómeno es a nivel nacional”.

