Parlamentarios piden control sanitario en la frontera por Coronavirus

La alerta mundial que se mantiene en el continente por la llegada y contagio del coronavirus ha generado una preocupación en la región de frontera entre Colombia y Venezuela, en donde no se cuenta con un canal de comunicación binacional que permita contrarrestar los efectos de la llegada de este virus.

Ante esto los parlamentarios en Norte de Santander han expresado que se deben adoptar medidas de carácter internacional que ayuden en esta labor, y sobrepase las malas relaciones diplomáticas que actualmente se tienen entre los dos gobiernos.

Jairo Humberto Cristo Correa representante a la cámara de Norte de Santander por el partido Cambio Radical, le dijo a Caracol Radio que es importante que se busquen mecanismos que ayuden a evitar el mayor número de contagios.

“Es un llamado no solamente a los organismos de salud de nuestro país sino también a los internacionales, tenemos que mirar cómo se acompaña en este momento al área fronteriza pero desde el territorio de ellos porque no podemos esperar que el venezolano nos lleguen, hago un llamado a los organismos internacionales como la Cruz Roja o la OMS para que hagan estas tareas de educación desde el estado Táchira, estado Mérida y los demás para no permitir que esos venezolanos entren a nuestro país siendo un foco de transmisión, a los organismos nacionales también para que hagan campaña de educación en la frontera” dijo el parlamentario.

Cristo Correa afirmó que de igual forma Colombia debe implementar rápidamente los mecanismos anunciados en los puentes internacionales para controlar a las personas que sean sospechosas de tener esta patología, y que se tengan los elemento fitosanitarios necesarios para tratar a estas personas.