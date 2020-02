Mujeres en Santa Marta culpan a Electricaribe de abandono de sus maridos

Como si se tratara de una pieza de un cuento que encaja en la imaginación de los propios cuenteros, es una consecuencia evidente de lo que puede ocasionar en el comportamiento de las personas, las afectaciones de un mal servicio público.

El Bolsillo, un sector con 200 familias incrustado en el pie de las montañas del barrio Los Fundadores en Santa Marta, en donde las mujeres aseguran que desde diciembre sus esposos decidieron abandonarlas.

La justificación de su partida no es por infidelidad ni nada por el estilo sino por las fuertes temperaturas que tienen que soportar en el día y la noche que impide tener relaciones de pareja, ya que es tan deficiente que no mueve ni los abanicos.

El Bolsillo, tiene energía comunitaria, las redes son improvisadas, su sueño es poder tener energía eléctrica para que sus electrodomésticos funcionen como en el resto de los barrios de Santa Marta, pero especialmente para que sus compañeros regresen a casa y la convivencia en familia se normalice.

Yenis Estrada, vocera de la comunidad, pidió solidaridad para con las esposas abandonadas y aseguró que buscan entablar una demanda contra la empresa de energía por las afectaciones causadas a la sana convivencia de los grupos familiares.

“Esto no es un chiste. Los maridos se han ido de este sector porque no soportan vivir con este calor, entonces decidieron muchos de ellos irse de la casa porque vienen de trabajar y no pueden descansar ni mucho menos poder tener relaciones íntimas con sus esposas", asegura la líder comunitaria del sector El Bolsillo.

De igual modo señala que "de verdad que sentimos una afectación muy seria en nuestras vidas. La energía es muy deficiente, no mueven los electrodomésticos, no hay televisión, no se mueve ni siquiera un abanico y estamos condenados a vivir en medio de la oscuridad todas las noches”,

Por su parte, la empresa de energía dijo que en ese sector se requiere normalizar el servicio y ello implica una inversión económica muy alta, debe ser la Alcaldía Distrital la que lidere este proceso en la Legalización de predios.