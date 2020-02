A través de Findeter, municipios podrían financiar actualización catrastral

Findeter anunció durante el Congreso Nacional de Municipios 2020 el lanzamiento de una estrategia con soluciones integrales para apoyar la actualización catastral en todo el territorio nacional.

El primer producto de la estrategia de soluciones integrales es una línea de crédito por $200 mil millones con plazos de hasta cinco años, dos años de período de gracia y tasas competitivas, para que los alcaldes puedan conseguir recursos para actualizar su catastro con enfoque multipropósito y, de esta manera, obtener información precisa y actualizada de su territorio.

El segundo, es el servicio de asistencia técnica para la actualización catastral con enfoque multipropósito y para el fortalecimiento institucional, que le permitirá a los municipios acceder a asesoría tributaria para tener un estatuto tributario actualizado que les permita mejorar o aumentar el recaudo de impuestos.

“Vamos a ofrecer a los municipios la financiación y la asesoría necesaria para que cumplan con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo; esto es una línea de crédito con tasas competitivas y plazos amplios, y la asistencia técnica para generar en los municipios las capacidades técnicas e institucionales que les permitirán avanzar en la elaboración de un catastro multipropósito”. afirmó la empresa.

¿Por qué se hace?

De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) con corte al primero de enero de 2019, el 66 % del territorio nacional tenía información catastral desactualizada, el 28,3% no contaba con información catastral y solo el 5,68% del territorio nacional tenía información actualizada.

En ese sentido, el Gobierno Nacional, a través del CONPES 3958 de 2019, propuso la implementación de un catastro multipropósito que sea integral, completo, actualizado y confiable. La meta es que al 2022 el 60% del territorio nacional esté actualizado y el 100% al 2025.