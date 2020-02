Policía abre investigación disciplinaria por presunta golpiza a taxista

Luego de la denuncia de un taxista por la agresión de la que habría sido víctima al parecer dentro de la sede de la Sijín en Barranquilla por parte de algunos miembros de la institución, la Policía anunció la apertura de una investigación disciplinaria para determinar lo que sucedió.

Así lo confirmó el general Ricardo Alarcón, comandante de la la Policía Metropolitana, al aseverar que se ha podido confirmar parte de los hechos que denunció el taxista Rafael Ortiz y avanzan en la identificación de los responsables.

"Hemos podido establecer que efectivamente el taxista estuvo en las instalaciones de la Sijin, aunque no conozco el porqué fue llevado allí, ni la investigación que se adelantaba. Vamos a determinar con el minutero los datos de todos los que ingresan a las instalaciones y se establecerán las identidades de quienes tuvieron contacto con la persona que denuncia agresiones", sostuvo el oficial.

Alarcón dijo que de comprobarse alguna responsabilidad, al menos como se plantea inicialmente los hechos, esto podría llevar a una destitución de los uniformados.

El taxista había manifestado en Caracol Radio: "Toda la gente de la Sijín de ese grupo cuando estaba tirado en el suelo me daban con un bate, todo el que iba entrando me daba palo, me daban patadas y en una quedé inconsciente, me dieron agua y me despertaron y me dijeron que si yo ponía la denuncia iban y le colocaban un porte a mi hija".