Taxista denuncia que fue agredido por agentes de Sijin

El taxista denunció que fue agredido por agentes de la Sijín, quienes lo abordaron en la empresa de taxis donde labora, al parecer, por vincularlo con una banda de 'apartamenteros' que había transportado en una carrera la semana pasada.

De acuerdo con el relato de Rafael Ortiz, los agentes le pidieron información de los integrantes de la banda, pero al no tener claridad de los hechos, fue golpeado en múltiples ocasiones en las oficinas de la Sijín hasta donde fue trasladado para ser interrogado, el pasado sábado de carnaval.

"Toda la gente de la Sijín de ese grupo cuando estaba tirado en el suelo me daban con un bate, todo el que iba entrando me daba palo, me daban patadas y en una quedé inconsciente, me dieron agua y me despertaron y me dijeron que si yo ponía la denuncia iban y le colocaban un porte a mi hija", manifestó el taxista en diálogo con Caracol Radio.

Ortiz interpuso la denuncia en la Fiscalía por el delito de abuso de autoridad, por lo cual pide que se investiguen a quienes lo atacaron, pues le causaron hematomas en el rostro, en sus extremidades y otras partes del cuerpo.