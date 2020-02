“Para mí la ERUM se debe acabar ya que es un foco de corrupción” García

Grandes reparos con la Empresa de Renovación Urbana de Manizales (ERUM) tiene el concejal Julián García quien asegura que esta entidad es un foco de corrupción y que por tal motivo debería acabarse.

Unos de los motivos a los que aduce García son que los proyectos de los que se encarga la empresa tienen grandes problemáticas y que no se ejecutan de una manera correcta, “es la empresa que asumió en términos generales todo el grueso del Macroproyecto San José, ese proyecto que sabemos el desastre que es hoy”.

El Macroproyecto San José comenzó a ejecutarse desde el año 2008, sin embargo, en la actualidad no se han visto resultados, ya que hay personas sin viviendas y calles sin reparar.

Manifestó también que uno de las irregularidades más recientes con la entidad tiene que ver con la construcción del hospital público veterinario, ya que en este proyecto se invirtió una cantidad de dinero del que no se conoce su destino, “por ejemplo para hacer los estudios de esta obra se entregaron 189 millones de pesos y la ERUM 15 días después cogió esa plata, sacó una licitación y lo pagó por 101 millones de pesos, la pregunta es dónde están los otros 88 millones de pesos”.

Por tales motivos, el concejal explica que la ERUM no funciona y que deberían buscarse otras alternativas, “con lo que he revisado, yo siento que la ERUM se debe acabar, que no debería funcionar más y ya se lo pedí a la administración, esas actividades que hace la ERUM se deberían pasar a la secretaría de obras o de planeación”.

Al respecto el alcalde de Manizales Carlos Mario Marín explicó que en tres meses se conocerá el futuro que tomará el Macroproyecto San José y el futuro de la ERUM, “en este plazo de tres meses la gerente de la empresa debe visionar hacia dónde va a ir esa entidad porque la Empresa de Renovación Urbana ha sido uno de los focos más difíciles en donde los ciudadanos han perdido la confianza”.

