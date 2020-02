Sistema de Braille en medicamentos: El proyecto que se debate en el Concejo

A través de una iniciativa del Concejo de Bogotá, se aprobó el primer debate en la creación de un estrategia de sistema de braille en los empaques de medicamentos, para consumo de las personas y productos veterinarios.

"Fue aprobada por unanimidad este proyecto de acuerdo en su primer debate, esta iniciativa tiene como objetivo una estrategia de lenguaje braille incluyente para que sea utilizado en los empaques primarios y secundarios de los medicamentos de uso humano y uso veterinario, con esto queremos que las personas que tiene esta discapacidad sean autónomos y podamos cerrar brechas excluyentes en la capital", aseguró Celio Nieves concejal del Polo Democrático y autor de esta propuesta.

Se espera que este proyecto se ponga en funcionamiento antes de que termine el año y pueda beneficiar a las mas de 500 mil personas con esta discapacidad en la capital, que no conocían lo medicamentos que se tomaban, no reconocían si estaban vencidos o no y tampoco sabían cual era la dosis correcta.

Finalmente, el concejal señaló que esta iniciativa debería replicarse en otras partes del país para que tengamos una Colombia más incluyente.